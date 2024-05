Paradox перенесла на неопределённый срок симулятор жизни Life by You от команды вете...

Paradox перенесла на неопределённый срок симулятор жизни Life by You от команды ветерана The Sims, но игроки даже радыАмбициозный симулятор жизни Life by You от команды бывшего куратора серии The Sims Рода Хамбла (Rod Humble) продолжает коллекционировать переносы: старт раннего доступа игры перенесли уже в третий раз.