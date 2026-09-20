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Царьград

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People: в США мать работника детсада обвинена в убийстве новорождённой

People: в США мать работника детсада обвинена в убийстве новорождённой

В штате Айова 20-летнюю сотрудницу детсада Стефани Убальдо обвиняют в убийстве первой степени после гибели её дочери, родившейся 15 сентября в центре Acorns & Oaks Child Care.

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