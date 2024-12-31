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Аморим не исключил вылет «Манчестер Юнайтед» из АПЛ: «Мы должны быть честны с нашими болельщиками»

Аморим не исключил вылет «Манчестер Юнайтед» из АПЛ: «Мы должны быть честны с нашими болельщиками»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не исключил, что команда может вылететь из Премьер-Лиги.

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