Топ-5 российских сериалов, не уступающих Netflix

Началось время экзаменов, защиты дипломов и последних звонков. Иногда после стрессовых дней хочется просто провести время за просмотром захватывающих сериалов? Отличная новость для сериаломанов — в нашей стране есть немало крутых картин, которые не уступают даже самому популярному стриминговому сервису в мире! Популярная актриса и блогер Олимпия Ивлева составила подборку из пяти сериалов, которые точно стоит посмотреть.
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