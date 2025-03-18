📷❗️Компания Lockheed Martin разработала макет российского ЗРПК «Панцирь-С1» на базе мусоровоза Peterbilt 320.
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📷❗️Компания Lockheed Martin разработала макет российского ЗРПК «Панцирь-С1» на базе мусоровоза Peterbilt 320.