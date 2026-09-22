Гутерриш заявил о главных мировых угрозах

Геополитические разногласия и неравенство в мире растут. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи.
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