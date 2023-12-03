В Ленобласти взялись за дело мальчика, пострадавшего во время катания на тюбинге

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего в результате катания на тюбинге СУ СКР по Ленобласти начал проверку после травмирования 9-летнего мальчика.
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