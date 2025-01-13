Валентина Матвиенко поздравила журналистов с Днем российской печати

Председатель Совета Федерации пожелала им успехов и благополучия Российские средства массовой информации эффективно используют современные способы взаимодействия с людьми, а неизменным принципом их работы остается правдивое освещение ключевых событий в стране и мире.
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