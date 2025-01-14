Резиденция Деда Мороза в Лесопарке приняла 17 тысяч рязанцев и туристов

По словам мэра, турпоток в Рязанскую область вырос на 46,5%. Гости областного центра выбирали для мест прогулок Лыбедский бульвар, Нижний городской парк, Кремлёвский сквер, «изюминкой» маршрута называется Рязанская ВДНХ.
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