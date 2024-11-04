172-сантиметровый Юки Кавамура о жесте «слишком маленький»: «Не фанат, но покажу, если мои партнеры будут ставить через соперников»

По словам Юки, жесту его научил лидер «Гризлис» Джа Морэнт. «Слишком маленький? Это ведь проявление неуважения, так? Не фанат такого, но покажу со скамейки, если мои партнеры будут ставить через соперников», – признался японский разыгрывающий «Мемфиса».