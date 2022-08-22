Мотострелки общевойсковой армии ВВО совершенствуют навыки по огневой подготовке в Приморском крае

Огневые задачи выполнялись из штатного вооружения мотострелковых подразделений – стрелкового оружия, гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии