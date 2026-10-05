DeFi Development сообщила об удвоении NAV на акцию и владении 2,56 млн. SOL

DeFi Development Corp. (DFDV) объявила, что предварительные данные за третий квартал указывают на двузначный рост объема SOL в пересчете на одну акцию и более чем двукратное увеличение чистой стоимости активов (NAV) на акцию в период с 12 августа по 30 сентября.
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