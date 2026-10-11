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10 октября: что нельзя делать по народным приметам и как привлечь удачу в день Савватия Пчельника

10 октября православные чтят память преподобного Савватия Соловецкого — основателя Соловецкого монастыря, чья жизнь стала легендой о смирении и вере.

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