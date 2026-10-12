Велозаезд подростков в Краснодаре закончился кражей и визитом в полицию

Велозаезд подростков в Краснодаре закончился кражей и визитом в полициюМассовые сборы, организованные через соцсети, давно стали для подростков привычным способом провести время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Если пришельцы от...
- ТО При отражении вра...
- АС Мигрантам с 2027 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым