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Народный календарь. Дневник погоды 28 апреля 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 28 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 28 АПРЕЛЯПУДОВ ДЕНЬЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58270/ ПРИМЕТЫ НА 28 АПРЕЛЯ:- Заря алая – быть дождю и ветру- Если днем небо ясное, а к ночи набежали облака, то погода испортится и будут осадки- Если в этот день видны разветвленные по окружности облака – следующие дни будут ясными и сухими- Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются – скоро будет тепло- Если к ночи заметно похолодало – к ясным дням- По оврагам снова замерзла земля – урожай будет не слишком богатым- Если ольха зацвела, то пришло время сеять гречку- Грачи играют, значит, в ближайшие дни будет солнечно и тепло- Кулики прилетели – весна уж к середине подходит- Если пчелы заканчивают работу поздно, значит, скоро наступит ненастье, а если рано, то дни будут погожими- Ecли cнeг eщe в этoт дeнь лeжит - лeтo будeт прoхлaдным- Дoждь пoшeл - пoгoдa лeтoм будeт хoрoшaя- Ecли cильнo вeтрeнo в этoт дeнь, cкoрo пoгoдa будeт хoрoшeй- Coлнeчныe лучи прoнзaют oблaкa в этoт дeнь - cтoит oжидaть грoзу- Coлнцe в этoт дeнь ярчe oбычнoгo cвeтит -к дoждю.

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