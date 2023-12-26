Бисквитный рулет с нежным сливочным кремом

Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 7,08 г 21,68 г 36,60 г 368 ккал Рулет на бисквитной основе со сливочным кремом – это вкуснейший десерт простого приготовления, который можно испечь легко и быстро.
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