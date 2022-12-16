Индиан-Уэллс, Queen’s Club и Доха – турниры года по версии ATP

ATP объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки. Голосование прошло в трех категориях: ATP 1000 – Индиан-Уэллс; ATP 500 – Queen’s Club; ATP 250 – Доха.

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