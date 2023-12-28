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В Москве прошел финал всероссийских соревнований по спортивному программированию

В Москве прошел финал всероссийских соревнований по спортивному программированию

Программисты со всей России поборолись за 2 миллиона рублей.В прошедшие выходные в Москве состоялся финал всероссийских соревнований по спортивному программированию Foncode в дисциплине «Алгоритмическое программирование».

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