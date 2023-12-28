В Москве прошел финал всероссийских соревнований по спортивному программированию

Программисты со всей России поборолись за 2 миллиона рублей.В прошедшие выходные в Москве состоялся финал всероссийских соревнований по спортивному программированию Foncode в дисциплине «Алгоритмическое программирование».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии