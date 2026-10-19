В День образования службы криминалистики в программе «Между тем» с Наталией Метлиной руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Анатолий Сазонов расскажет о становлении и деятельности криминалистических подразделений ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым