В Нижнем Новгороде начались съемки детективного сериала "Злые люди"

В Нижнем Новгороде стартовал основной этап съемок нового детективного сериала "Злые люди". Проект, основанный на рассказах нижегородского писателя Николая Свечина, переносит зрителей во времена царской России в 1895 год.
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