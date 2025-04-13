Почему российские власти решили обрушиться на скандальный телепроект? Популярное реалити-шоу «Мама в 16» (ранее — «Беременна в 16»)…Сообщение «Беременна в 16» на грани запрета: сенаторы против подросткового реалити-шоу появились сначала на Ежедневные новости.