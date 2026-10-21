Площадку площадью 32 500 м² стоимостью около $40 млн рассматривают под проект с дата-центром, офисами и открытой для публики выставкой искусственного интеллекта KG Growth Partners рассматривает возможность размещения дата-центра для неназванной ИИ-лаборатории в бывшем торговом центре San Francisco Centre в Сан-Франциско.
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