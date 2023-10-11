Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов

Чем отчётливее проявляется новая модель мироустройства, основанная на многополярности и равноправии всех субъектов планетарной политики, тем более ожесточённый характер приобретает борьба между её сторонниками и её противниками.
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