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Военно-политическое обозрение

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Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов

Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов

Чем отчётливее проявляется новая модель мироустройства, основанная на многополярности и равноправии всех субъектов планетарной политики, тем более ожесточённый характер приобретает борьба между её сторонниками и её противниками.

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