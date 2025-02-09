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Заткни фонтан

Заткни фонтан

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вот есть в разговорном английском выражение "put a sock in it", которое на разговорный русский вольно переводится как "заткни фонтан, замолкни, пасть закрой", в общем у кого на что фантазии, выдержки и воспитания хватает.

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Комментарии
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Андрей
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