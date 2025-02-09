ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот есть в разговорном английском выражение "put a sock in it", которое на разговорный русский вольно переводится как "заткни фонтан, замолкни, пасть закрой", в общем у кого на что фантазии, выдержки и воспитания хватает.
Заткни фонтан
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Андрей
у него друг макфол ,а сам либерогондон известный.
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16 час.
Александр Денисов
Б.дь! Это гавно желтой курицы приглашают на телеканалы за мои деньги, за мои уплаченные налоги гос-ву...
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11 час.
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