Недавно один французский журналист с канала «BFM TV.» посетил с визитом Москву, где ему удалось лично пообщаться с Петром Толстым, являющимся далеко не самой последней политической фигурой в Российской Федерации.
Вы 40 минут продержались и сдались, а мы 4 года и победили - Петр Толстой ставит на место француза
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
У простых европейцев к нам русским ненавести НЕТ и не было. Только у политиков. Они зомбированы(политики) и отрабатывают волю хозяина.
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18 час.
АМ
Анна Максимычева
Опечатка: не сорок минут, а сорок дней.
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18 час.
Nikolay Zakharov
Макрона и его соправителя,надо выдать и проинформировать в инете документы,касательно их походов в Россию,от Наполеона и до второй мировой,где они боролись против нас и были успешно разбиты. Почаще им напоминать настоящую историю, а не вымышленную Западом.
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14 час.
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