Вы 40 минут продержались и сдались, а мы 4 года и победили - Петр Толстой ставит на место француза

У простых европейцев к нам русским ненавести НЕТ и не было. Только у политиков. Они зомбированы(политики) и отрабатывают волю хозяина.

Nikolay Zakharov

Макрона и его соправителя,надо выдать и проинформировать в инете документы,касательно их походов в Россию,от Наполеона и до второй мировой,где они боролись против нас и были успешно разбиты. Почаще им напоминать настоящую историю, а не вымышленную Западом.