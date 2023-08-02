МОСКВА УДАРИТ ПЕРВОЙ, А НАТО НЕ ОТВЕТИТ: ДОКЛАД, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ УЖАС НА ЗАПАДЕ

Сергей Храмов В этой аналитике не учитывается, что будет желать Китай после удара России по странам НАТО в конфликте на украине.. РВСН.

Сергей Храмов В этой аналитике не учитывается, что будет желать Китай после удара России по странам НАТО в конфликте на украине.. РВСН.