ФОТО: 3DSCULPTOR/SHUTTERSTOCK.COM Недавно Царьград уже разбирался с тем, что понимается на Западе под "риском прямого столкновения НАТО с Россией".
МОСКВА УДАРИТ ПЕРВОЙ, А НАТО НЕ ОТВЕТИТ: ДОКЛАД, КОТОРЫЙ ВЫЗВАЛ УЖАС НА ЗАПАДЕ
Комментарии
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Сергей Храмов
В этой аналитике не учитывается, что будет желать Китай после удара России по странам НАТО в конфликте на украине.. РВСН.
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1 д.
Сергей Храмов
В этой аналитике не учитывается, что будет желать Китай после удара России по странам НАТО в конфликте на украине.. РВСН.
Ответить
1 д.
СХ
Сергей Храмов
В этой аналитике не учитывается, что будет желать Китай после удара России по странам НАТО в конфликте на украине.. РВСН.
Ответить
1 д.
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