Как провести верующим 20 октября, церковный праздник святого Сергея Печерского и народный Сергий Зимний Алёна ЮрьеваКаждый год, 20 октября, православные верующие по всей России и других странах отмечают память Преподобного Сергия Печерского Послушливого, одного из великих святых русской православной церкви.