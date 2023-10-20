Как провести верующим 20 октября, церковный праздник святого Сергея Печерского и народный Сергий Зимний Алёна ЮрьеваКаждый год, 20 октября, православные верующие по всей России и других странах отмечают память Преподобного Сергия Печерского Послушливого, одного из великих святых русской православной церкви.
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