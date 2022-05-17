Владивостокский рыбный терминал внедряет инструменты бережливого производства

По словам специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Приморского края, он позволяет оперативно отслеживать ход производственных процессов, определять отклонения от плановых показателей и причины их возникновения.
По словам специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Приморского края, он позволяет оперативно отслеживать ход производственных процессов, определять отклонения от плановых показателей и причины их возникновения.
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