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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске готовят военно-историческую реконструкцию к 80-летию Победы: какие еще мероприятия запланированы.

В Бобруйске готовят военно-историческую реконструкцию к 80-летию Победы: какие еще мероприятия запланированы.

Масштабный праздник развернется в городе на Березине 3 мая. Главными локациями станут обновленная после реконструкции площадь Победы, торжественное открытие которой состоится в этот день, и площадка хоккейного клуба ´Бобруйск´, где пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная Дню Победы.

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