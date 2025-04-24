В Бобруйске готовят военно-историческую реконструкцию к 80-летию Победы: какие еще мероприятия запланированы.

Масштабный праздник развернется в городе на Березине 3 мая. Главными локациями станут обновленная после реконструкции площадь Победы, торжественное открытие которой состоится в этот день, и площадка хоккейного клуба ´Бобруйск´, где пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная Дню Победы.