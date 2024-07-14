«Что-то пошло не так!»: Захарова открыла Киеву военную тайну про НАТО

НАТО загоняет европейцев в тупик, из которого нет выхода. Подводя итоги саммита альянса, который только что закончился в Вашингтоне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу в прямом эфире открыла военную тайну, связанную с «необратимым путем Украины в НАТО».
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