«Что-то пошло не так!»: Захарова открыла Киеву военную тайну про НАТО

НАТО загоняет европейцев в тупик, из которого нет выхода. Подводя итоги саммита альянса, который только что закончился в Вашингтоне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу в прямом эфире открыла военную тайну, связанную с «необратимым путем Украины в НАТО».