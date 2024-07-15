Mirror: Карл III написал пережившему покушение Трампу частное письмо

Король Великобритании Карл III написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу после совершённого на него покушения во время митинга в американском штате Пенсильвания, пишет 15 июля газета Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.
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