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Mirror: Карл III написал пережившему покушение Трампу частное письмо

Mirror: Карл III написал пережившему покушение Трампу частное письмо

Король Великобритании Карл III написал письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу после совершённого на него покушения во время митинга в американском штате Пенсильвания, пишет 15 июля газета Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

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