Матета может пропустить около месяца из-за травмы

Главный тренер «Кристал Пэлас» Пьер Саж после поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 2-го тура АПЛ рассказал, что нападающий Жан-Филипп Матета пропустил игру из-за травмы.
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