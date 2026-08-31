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Царьград

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Длинные очереди и транспортный коллапс в Петербурге. На станции метро "Чернышевская" сломался поезд - людей не выпускают

Длинные очереди и транспортный коллапс в Петербурге. На станции метро "Чернышевская" сломался поезд - людей не выпускают

В Санкт-Петербурге выстроились огромные очереди. На станции "Чернышевская" сломался состав.Инцидент произошёл в метрополитене Санкт-Петербурга.

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