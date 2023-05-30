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Новый российский спутник будет вести разведку военных объектов на Украине — СМИ

Новый российский спутник будет вести разведку военных объектов на Украине — СМИ

Сегодня Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», выведенный на орбиту 27 мая, может осуществлять не только гражданские функции, но и выполнять военные задачи.

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