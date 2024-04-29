ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ МИД Таджикистана выпустил срочное обращение к своим согражданам. Вечером 27 апреля ведомство призвало таджиков не ездить в Россию "без острой необходимости".
"КОРМЯТСЯ ЗА НАШ СЧЁТ И НАМ УКАЗЫВАЮТ, КАК ПОСТУПАТЬ": ТАДЖИКИСТАН ПРИЗВАЛ СВОИХ ГРАЖДАН НЕ ЕЗДИТЬ В РОССИЮ
Комментарии
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Семен Борисов
Надо не грозить "южно-азиатскому другу",а как Эрдоган чётко и без обсуждений - ввести с Таджикистаном визовый режим!!!
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12 час.
В
Валерий
Ну выведут 201 базу и что границы общей нет между Казахстан вот казахи и будут границу охранять а таджиков за пару лет талибы научат Родину любить и Россию заодно !!!
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3 час.
Ливень
не тупи... на эту базу сразу заскочат североамериканцы, тупо купив всех кто принимает решение... а это ещё одна точка напряжение у наших границ... посчитай сам как уменьшиться срок перемещения вражеских войск
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2 час.
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