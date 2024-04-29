"КОРМЯТСЯ ЗА НАШ СЧЁТ И НАМ УКАЗЫВАЮТ, КАК ПОСТУПАТЬ": ТАДЖИКИСТАН ПРИЗВАЛ СВОИХ ГРАЖДАН НЕ ЕЗДИТЬ В РОССИЮ

Семен Борисов Надо не грозить "южно-азиатскому другу",а как Эрдоган чётко и без обсуждений - ввести с Таджикистаном визовый режим!!!

В Валерий Ну выведут 201 базу и что границы общей нет между Казахстан вот казахи и будут границу охранять а таджиков за пару лет талибы научат Родину любить и Россию заодно !!!