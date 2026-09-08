Тверская область достроит гимназию в подшефном Бердянске Запорожской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что регион достроит гимназию в подшефном Бердянске Запорожской области, объект готов на 95%.
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