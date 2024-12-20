ИА Новороссия Абхазия дала России трое суток: "К русским будут относиться без доли дружественности и братской щедрости" Коллаж: Царьград.
"Нас хотели искоренить тысячелетиями": Абхазские претензии к России перешли в перестрелку
Комментарии
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Николай Вовк
но больше всего я балдею от россиян, абхазы плюют им в лицо, но мандарины покупаем и ничего личного , просто бизнес с оплёванной мордой. Пока идут разборки, закрыть границу.
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2 час.
Борис Леонтьев
То, что происходит в Абхазии — это очередной, но закономерный итог соплежуйства и неспособности, а может быть и уже открытого нежелания российской власти работать с элитами соседних государств. Примеров этому множество: Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Казахстан… И это не смотря на вполне удачную работу с элитами Чечни и Белоруссии. Мало того, чтобы где-то к власти пришли пророссийские политики. Важно чтобы этих политиков внутри их стран поддерживало большинство элит. А для этого с этими элитами надо постоянно работать: убеждать, уговаривать, склонять на сторону России, возможно покупать их, а если надо, то и запугивать и угрожать. Наши же политики просто не работают, считая что просто создав изначально тепличные условия какому-то государству, где во власти находятся пророссийские политики этого будет достаточно чтобы вечно "почивать на лаврах", а если что пойдёт не так, то просто отключим газ и электричество. Но это так не работает. Не хотели работать с абхазскими элитами, с ними поработали турки, грузины и англосаксы. Поэтому имеем то, что имеем. Да, часть абхазских элит это криминальные "воры в законе", которые не погнушались ради шкурных интересов и тёрок за курортный бизнес с грузинскими "ворами в законе" затеять Первую Абхазскую войну. И это тоже нам стоит учитывать. Выбирать тут не приходиться, раз не смогли за столько лет воспитать лояльную к России элиту, придётся решать вопрос с абхазскими "ворами в законе", как бы это не было противно.
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1 час.
АК
Алекс Кузь
В горных районах , там, компартии или левых сил совсем нет что ли. Национальные буржуи - это всегда война и фашизм.
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36 мин.
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