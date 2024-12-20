"Нас хотели искоренить тысячелетиями": Абхазские претензии к России перешли в перестрелку

Борис Леонтьев

То, что происходит в Абхазии — это очередной, но закономерный итог соплежуйства и неспособности, а может быть и уже открытого нежелания российской власти работать с элитами соседних государств. Примеров этому множество: Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Казахстан… И это не смотря на вполне удачную работу с элитами Чечни и Белоруссии. Мало того, чтобы где-то к власти пришли пророссийские политики. Важно чтобы этих политиков внутри их стран поддерживало большинство элит. А для этого с этими элитами надо постоянно работать: убеждать, уговаривать, склонять на сторону России, возможно покупать их, а если надо, то и запугивать и угрожать. Наши же политики просто не работают, считая что просто создав изначально тепличные условия какому-то государству, где во власти находятся пророссийские политики этого будет достаточно чтобы вечно "почивать на лаврах", а если что пойдёт не так, то просто отключим газ и электричество. Но это так не работает. Не хотели работать с абхазскими элитами, с ними поработали турки, грузины и англосаксы. Поэтому имеем то, что имеем. Да, часть абхазских элит это криминальные "воры в законе", которые не погнушались ради шкурных интересов и тёрок за курортный бизнес с грузинскими "ворами в законе" затеять Первую Абхазскую войну. И это тоже нам стоит учитывать. Выбирать тут не приходиться, раз не смогли за столько лет воспитать лояльную к России элиту, придётся решать вопрос с абхазскими "ворами в законе", как бы это не было противно.