Первые работы участников «Стенограффии» появились в Екатеринбурге. Фарфоровые птицы на Попова, 31 авторства художника Nut из Гуанчжоу – города-побратима уральской столицы.
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Первые работы участников «Стенограффии» появились в Екатеринбурге. Фарфоровые птицы на Попова, 31 авторства художника Nut из Гуанчжоу – города-побратима уральской столицы.
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