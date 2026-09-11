Косметолога, по вине которой скончалась блогер Юлия Бурцева, посадили в тюрьму

В начале текущего года блогер Юлия Бурцева прилетела из Италии в Москву, чтобы сделать процедуру по увеличению ягодиц.
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