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Царьград

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Жители ДНР использовали сбитые дроны для освещения домов

Жители ДНР использовали сбитые дроны для освещения домов

Жители Константиновки в ДНР использовали аккумуляторы от сбитых дронов в качестве источников освещения в период отключения электричества.

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