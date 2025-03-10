Выгоняют! — Слухи о жёстких поправках к закону о жилье: мигрантам конец?

Татьяна Кибишева

Они же приняли закон 282, вот и прикрываются им как фиговым листом, в надежде что смогут пересажать всех, кто будет недоволен их действиями по созданию благоприятных условий для жизни и размножения кишлачников. А русские? Русские же терпеливый народ, вытерпят и это издевательство, за колья не возьмутся, в этом чиновники уверены!!!!