Выгоняют! — Слухи о жёстких поправках к закону о жилье: мигрантам конец?

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Они же приняли закон 282, вот и прикрываются им как фиговым листом, в надежде что смогут пересажать всех, кто будет недоволен их действиями по созданию благоприятных условий для жизни и размножения кишлачников. А русские? Русские же терпеливый народ, вытерпят и это издевательство, за колья не возьмутся, в этом чиновники уверены!!!!
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20 час.
Н
Николай
НИЧЕГО для России не сделали, а тут на тебе: &quot; ....................... и деньги и два ордена ................................!!!&quot;
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20 час.
виктор матвеев
Дожили, в России антироссийская власть, во властных структурах правят бал русофобские уроды от кремля до района, местные власти вообще караул вор на воре и вором погоняет,  властными структурами с правом решающего голоса стали диаспоры и землячества.
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3 час.
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