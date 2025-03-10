Заработаю миллион «9 марта 2025 года Сеть взорвалась: власти готовят жёсткие поправки к закону о бесплатном жилье! Мигранты из Средней Азии больше не получат квартир? Хабаровск, Нижнекамск, Мытищи — народ бунтует, а чиновники прячут фото.
Выгоняют! — Слухи о жёстких поправках к закону о жилье: мигрантам конец?
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Они же приняли закон 282, вот и прикрываются им как фиговым листом, в надежде что смогут пересажать всех, кто будет недоволен их действиями по созданию благоприятных условий для жизни и размножения кишлачников. А русские? Русские же терпеливый народ, вытерпят и это издевательство, за колья не возьмутся, в этом чиновники уверены!!!!
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20 час.
Н
Николай
НИЧЕГО для России не сделали, а тут на тебе: " ....................... и деньги и два ордена ................................!!!"
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20 час.
виктор матвеев
Дожили, в России антироссийская власть, во властных структурах правят бал русофобские уроды от кремля до района, местные власти вообще караул вор на воре и вором погоняет, властными структурами с правом решающего голоса стали диаспоры и землячества.
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3 час.
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