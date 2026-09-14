Казанда 29 сентябрьдә Россия – Иран матчы вакытында алкоголь сатуны чикләячәкләр

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Россия һәм Иранның ир-атлар җыелма командалары арасында футбол буенча халыкара матч үткәрү көнендә алкоголь продукциясен сатуны чикләү турында карар кабул итте.
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