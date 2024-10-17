«Просто растерзали». Управляющую крымским сафари-парком загрызли львы. Что стало причиной трагедии?

Львы растерзали управляющую крымским сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, в среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.