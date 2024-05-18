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Активная жизненная конструкция: против чего выступали Александр Родченко и Варвара Степанова

Активная жизненная конструкция: против чего выступали Александр Родченко и Варвара Степанова

Слово «круг» в названии книги об Александре Родченко и Варваре Степановой можно понимать в разных смыслах, учитывая тягу этой супружеской пары к геометрическим композициям: в живописи, фотографии, сценографии, дизайне тканей, мебели, посуды и многих других сферах, где неутомимые авангардисты переплавляли традиционные формы в искусство будущего.

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