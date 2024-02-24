Бывшего канцлера Австрии осудили

Бывший канцлер от консервативной партии Австрии Себастьян Курц был признан виновным в лжесвидетельстве по итогам судебного процесса, в ходе которого его обвинили во лжи парламентской комиссии, когда он еще занимал свой пост, сообщают AFP и Reuters.
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