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Сенатор Кастюкевич: ВСУ начали отлов пенсионеров в Херсоне в рамках мобилизации

Сенатор Кастюкевич: ВСУ начали отлов пенсионеров в Херсоне в рамках мобилизации

В Херсоне начался отлов пенсионеров и хронически больных в украинскую армию. Согласно сенатору от Херсонской области Игорю Кастюкевичу, военкоматы проводят насильственную мобилизацию в поликлиниках, направляя мужчин пожилого возраста на медкомиссии вместо обращения к терапевту.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Народ, как уже давным давно известно, всегда достоин тех, кого он выбирает... Раньше все там хохлы прыгали на месте, теперь же они дружно бегать начинают...
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