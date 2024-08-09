Сенатор Кастюкевич: ВСУ начали отлов пенсионеров в Херсоне в рамках мобилизации

В Херсоне начался отлов пенсионеров и хронически больных в украинскую армию. Согласно сенатору от Херсонской области Игорю Кастюкевичу, военкоматы проводят насильственную мобилизацию в поликлиниках, направляя мужчин пожилого возраста на медкомиссии вместо обращения к терапевту.
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