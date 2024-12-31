«Ростов» опроверг информацию о переговорах с «Краснодаром» по трансферу Осипенко

Ранее сообщалось, что краснодарцы готовы заплатить до 5 млн евро за 30-летнего защитника. «Информация о том, что с «Ростовом» обсуждают трансфер Максима Осипенко в «Краснодар», не соответствует действительности», – сказал спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.