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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» сократил отставание от «Интера» до 6 очков после 13-го тура, от «Ювентуса» – до 4

«Милан» сократил отставание от «Интера» до 6 очков после 13-го тура, от «Ювентуса» – до 4

Команда Стефано Пиоли одолела «Фиорентину», в то время как «нерадзурри» и «бьянконери» сыграли вничью – 1:1.

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