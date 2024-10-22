Эксклюзив: Депутат Госдумы Мария Бутина «заславилась» в модных образах от русских дизайнеров

Такого в России ещё не было: депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина показала, как можно выглядеть стильно, модно и элегантно, одеваясь только в российские марки одежды.
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