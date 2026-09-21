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Царьград

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Синоптики предупредили о дождливой погоде в Москве 24 сентября

Синоптики предупредили о дождливой погоде в Москве 24 сентября

Прогноз погоды для Москвы на конец сентября: в четверг, 24 сентября, ожидается дождь и температура 12-16°C.

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